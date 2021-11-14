Беспорядки в тюрьме в Эквадоре: уже около 70 жертв

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Почти 70 заключенных были убиты и более двух десятков ранены в эквадорской тюрьме Пенитенциария дель Литораль (Penitenciaria del Litoral), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Командующий генеральной полиции Таня Варела охарактеризовала насилие как драки между враждующими бандами.

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"Эти события связаны со спором преступных группировок внутри тюрьмы за территорию. Сейчас есть определенные помещения без лидеров, потому что, возможно, это удивит всех граждан, но лидеры были освобождены после того, как отбыли 60% своего срока по приговору", - сказала она.

Детали

В той же тюрьме, расположенной в южном городе Гуаякиль, в начале этого года более 100 заключенных были убиты в результате худшего в стране инцидента тюремного насилия в новейшей истории.

Последние беспорядки были вызваны вакуумом власти после освобождения лидера банды, отмечает издание.

Губернатор провинции Пабло Аросемена заявил прессе в субботу: "В этом блоке камер не было лидера банды, потому что несколько дней назад этого заключенного освободили. Другие блоки камер с другими группами хотели контролировать их, проникли внутрь и устроили полную резню".

Дополнения

За последние годы тюремная система Эквадора попала в центр внимания из-за переполненности, плохих санитарных условий и условий жизни.

В сентябре президент страны Гильермо Лассо объявил двухмесячное чрезвычайное положение в тюремной системе, а недавно он призвал суд высшей инстанции разрешить военным находиться внутри тюрем, а не обеспечивать лишь внешнюю охрану.

Суд ответил в заявлении, что тюремный кризис потребует не только временных чрезвычайных решений.