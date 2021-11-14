Глава МИД Великобритании призвала ЕС бойкотировать "Северный поток-2"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала Европейский Союз пересмотреть зависимость от России в поставках газа, в частности относительно газопровода "Северный поток-2". Ее комментарий опубликовала британская газета Sunday Telegraph, пишет УНН.

Трасс "обратилась к ЕС с просьбой переосмыслить свой стратегический подход к России, в том числе, через блокировку одобрения газопровода "Северный поток-2", пишет издание.

Ранее Соединенные Штаты и Великобритания предупредили, что этот проект может сделать Европу еще более зависимой от российского газа.

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“Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам”, — отметила Трасс.

“Это значит объединиться, например, против сооружения газопровода “Северный поток-2", - отметила глава британского МИД.

“Это грозит подорвать европейскую безопасность, позволяя России усилить контроль над странами, которые полагаются на ее газ, хотя пандемия напоминает нам о важности разнообразных цепочек поставок”, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров, заявила Трасс.

Дополнение

Проект газопровода "Северный поток-2" завершен и ожидает сертификации от властей ФРГ и Европейского Союза.

8 сентября 2021 года компания “Nord Stream-2 AG” (“Газпром” владеет 100% собственности), проектная компания и будущий оператор газопровода “Северный поток-2”, подала в полном объеме заявку на сертификацию в качестве независимого оператора системы передачи (ITO) газопровода “Северный поток-2” в Федеральное сетевое агентство Германии. Как ITO Nord Stream-2 AG останется в составе Группы Газпром, вертикально интегрированной энергетической компании, что противоречит действующему европейскому законодательству, указывали в НАК "Нафтогаз Украины".

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками в последние недели вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода.

В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа и сказал, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.