Обстрел поселка Невельское на Донбассе боевиками: открыто производство

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за обстрела села Невельское на Донбассе. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МВД.

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“Установлено, что в 1:30 село Невельське подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные по улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Авдеевки, которая задокументировала последствия ночного обстрела.

“Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)”, — отмечается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

В МВД добавили, что сейчас на место происшествия выехало руководство полиции Авдеевки. Обследование поселка специальной комиссией Очеретинской ВГА проводится для уточнения информации о повреждениях и оказании помощи местным жителям.

Что было ранее

Председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко сообщал, что в Донецкой области из-за ночного обстрела со стороны боевиков поселка Невельское Покровского района разрушено и повреждено по меньшей мере четыре частных дома. Из-под завалов спасатели освободили мужчину и женщину.

По данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.