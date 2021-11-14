Во Львовской области во время охоты застрелили мужчину

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На территории охотничьих угодий во Львовской области во время охоты от огнестрельного ранения погиб 66-летний мужчина. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

На вопрос, погиб ли на территории охотничьих угодий в Стрыйском районе во время охоты от огнестрельного ранения 66-летний мужчина, Добровольская ответила: "Да, умер мужчина. Открыто уголовное производство по ч. ст. 119 УК (убийство по неосторожности - ред.)".

Детали

Добровольская сообщила, что по предварительным данным, во время охоты 62-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья, пытаясь подстрелить дичь, однако пуля попала в человека.

Дополнение

В Черниговской области в лесу браконьеры убили лося. Во время побега от лесничего один из злоумышленников скончался. По показаниям свидетелей, застрелил лося именно мужчина, который умер.