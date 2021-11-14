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Новости: Криминал и ЧП
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Во Львовской области во время охоты застрелили мужчину

Во Львовской области во время охоты застрелили мужчину

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На территории охотничьих угодий во Львовской области во время охоты от огнестрельного ранения погиб 66-летний мужчина. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

На вопрос, погиб ли на территории охотничьих угодий в Стрыйском районе во время охоты от огнестрельного ранения 66-летний мужчина, Добровольская ответила: "Да, умер мужчина. Открыто уголовное производство по ч. ст. 119 УК (убийство по неосторожности - ред.)".

Детали

Добровольская сообщила, что по предварительным данным, во время охоты 62-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья, пытаясь подстрелить дичь, однако пуля попала в человека.

Дополнение

В Черниговской области в лесу браконьеры убили лося. Во время побега от лесничего один из злоумышленников скончался. По показаниям свидетелей, застрелил лося именно мужчина, который умер.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция
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