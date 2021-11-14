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Таблоид Mirror сообщил о якобы готовности отправки в Украину нескольких сотен британских военных

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Британский таблоид The Mirror сообщил о якобы готовности отправки в Украину около шести сотен британских военных, пишет УНН.

Цитата:

"Оперативная группа до 600 британских военных готова к развертыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться к своему соседу", - говорится в статье авторства репортера Sunday Mirror и People Дэна Уорбертона (Dan Warburton).

"Подразделения SAS и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов", - сказано в материале, опубликованном в ночь на 14 ноября.

"Сейчас создаются британские силы, которые состоят из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников с 16 десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте, Хантс", - отмечается в статье.

Источник издания указал: "От 400 до 600 военнослужащих готовы".

Дополнение

В конце позапрошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр после этого отметила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат.

По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Кремль отверг обвинения в том, что наращивание войск вблизи Украины отражает агрессивные намерения Москвы.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Украина, Великобритания
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