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Сын Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии

Сын Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сын покойного диктатора Ливии Муаммара Каддафи появился на публике впервые почти за десятилетие - в воскресенье, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты для участия в декабрьских выборах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

49-летний Сейф аль-Ислам Каддафи появился на видео избирательной комиссии в традиционном коричневом халате и тюрбане, с седой бородой и в очках, подписывая документы в избирательном центре в южном городе Себха.

Каддафи - одна из самых известных - и спорных - фигур, которые, как ожидается, будут баллотироваться в президенты, в этот список также входят командующий войсками с востока Халифа Хафтар, премьер-министр Абдель Хамид Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

Однако, хотя его имя - одно из самых известных в Ливии, и хотя он когда-то играл важную роль в формировании политики перед восстанием 2011 года, которое разрушило режим его семьи, его почти не видели в течение десяти лет, отмечает издание.

Как указано, несмотря на публичную поддержку большинством ливийских фракций и иностранных стран выборов 24 декабря, голосование остается под вопросом, поскольку соперничающие организации спорят о правилах его проведения.

Дополнение

Муаммар Каддафи был схвачен возле своего родного города Сирт в октябре 2011 года и застрелен без суда и следствия. 

Источник: УНН
Теги: выборы, Ливия
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