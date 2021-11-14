Украинцев предупредили о возможных задержках поездов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине с 15 по 19 ноября возможна задержка нескольких поездов из-за реконструкции путей. В целом это может коснуться поездов, проходящих через 5 станций, сообщили УНН в Укрзализныце.

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"В связи с реконструкцией пути возможны задержки поездов. Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часа. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", - указали в компании.

Опоздания поездов ожидаются по станциям:

Мироновка,

Пятихатки,

Тимково,

Бурты,

Херсон.

Детали

Укрзализныця выполняет работы по реконструкции пути на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко, в связи с чем и возможны задержки поездов.

Дополнение

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Тем временем, на фоне пандемии, в 2020 году количество проданных билетов на поезда упало. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом в этом году продажи начали восстанавливаться: по состоянию на 11 ноября, с начала 2021 года, продано уже 23 429 109 билетов. Цифра уже превысила прошлогодний показатель.