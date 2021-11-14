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Прогресс "с оттенком разочарования": Джонсон оценил итоги климатического саммита COP26

Прогресс "с оттенком разочарования": Джонсон оценил итоги климатического саммита COP26

Борис Джонсон

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Климатическое соглашение на саммите COP26 в Глазго — это “соглашение, меняющее правила игры”, которое звучит как “похоронный звон для угольной энергетики”. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подводя итоги климатической конференции ООН, пишет УНН со ссылой на BBC.

Детали

Выступая на Даунинг-стрит, Борис Джонсон отметил прогресс саммита, но - "с оттенком разочарования".

Так, он поблагодарил за проведение COP26, но признал, что разочарован отсутствием достаточной приверженности со стороны некоторых стран.

Хотя страны согласились только “постепенно сокращать”, а не “отказываться от угля”, премьер-министр Британии сказал, что это фантастическое достижение.

“Мы можем лоббировать, мы можем уговаривать, мы можем поощрять, но мы не можем заставить суверенные страны делать то, что они не хотят”, — сказал он.

Дополнение

На климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Впервые в истории она содержит четкий план по сокращению использования угля — ископаемого топлива, которое продуцирует больше всего выбросов парниковых газов.

Источник: УНН
Теги: климат, Великобритания, Борис Джонсон
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