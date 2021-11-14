На юге Ирана произошли два землетрясения, по меньшей мере 70 пострадавших

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вблизи иранского порта Бандар-Абас, что на юге страны, 14 ноября произошли два мощных землетрясения, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и пострадали по меньшей мере 70 человек. Об этом сообщило иранское гостелевидение IRIB, передает УНН.

Цитата

По данным телеканала, землетрясения магнитудой 6,3 и 6,4 потрясли южную провинцию Хормозган.

“Один человек погиб после того, как на него упал электрический столб”, — сообщается со ссылкой на местных чиновников.

Детали

В южном портовом городе Бандар-Аббас, столице провинции Хормозган, потрескались стены зданий, сообщил журналистам местный губернатор Азізолла Конарі.

Сообщается, что со временем произошли два афтершока силой 2,7, 3 и 4 балла по шкале Рихтера.

Геологическая служба США заявила, что магнитуда землетрясения составляла 6 и 6,3.

“Землетрясение ощущалось в нескольких городах южного Ирана в провинции Хормозган”, — сказал чиновник государственному телевидению, добавив, что в этот район отправили спасательные группы.

Телеканал сообщает, что число пострадавших при землетрясении достигло по меньшей мере 70 человек.

Напомним

Накануне землетрясение магнитудой 5,2 всколыхнул Исландию.