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Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс

Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Страны НАТО пока не пришли к единому мнению относительно того, должна ли Украина быть в составе организации. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO, передает УНН.

Цитата

“Чтобы быть членом НАТО, надо соответствовать стандартам. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 членов (организации) должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока что нет”, — сказал он.

Детали

Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но уточнил, что пока наша страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, которая предусматривает коллективную оборону.

Напомним

12 Ноября стало известно, что в понедельник, 15 ноября 2021 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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