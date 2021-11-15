Суд над Саакашвили снова состоится без его присутствия

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Пенитенциарная служба Грузии вновь отказала бывшему президенту Михаилу Саакашвили относительно присутствия на судебном процессе. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ведомства.

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"На данном этапе осужденный М. Саакашвили прекратил значительную часть своего лечения, выведение его из больницы и посещение судебного процесса представляет дополнительный риск для его здоровья", - говорится в заявлении.

Детали

По данным службы, в случае принятия соответствующего решения, Специальная пенитенциарная служба обеспечит дистанционное участие Саакашвили в судебном заседании, а также возможность проведения судебного заседания в лечебном учреждении для обвиняемых и осужденных №18.

Также адвокат Саакашвили сообщил, что к нему в лечебное учреждение глданской тюрьмы №18 не впустили консилиум врачей, сформированный Министерством здравоохранения Грузии.

После двухчасового ожидания врачам, которые должны были проверить состояние здоровья Михаила Саакашвили, сказали, что рабочие часы закончены.

"Сегодня первый случай, когда Саакашвили было отказано в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и позорный факт", - сказал адвокат Шота Тутберидзе, которого цитирует "Грузия Online".

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодает уже более 40 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.