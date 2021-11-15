МВД: полное инженерное обустройство границы с Беларусью обойдется в семь миллиардов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полное инженерное обустройство границы Украины с Беларусью будет стоить 7 миллиардов гривен, на обустройство по крайней мере самых опасных десяти участков нужно 189 миллионов. Такие данные обнародовал в понедельник директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, пишет УНН.

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“Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с Севера составляет 270 км из всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением — спиральной колючей проволокой "Егоза“ — надо 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, вышки наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью — 7 миллиардов гривен”, — написал Шевченко в Facebook.

Детали

Он напомнил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года, а значит, нелегальные мигранты, которые попали на территорию Украины из Беларуси, должны быть выдворены обратно, и РБ обязана будет их принять.

Кроме того, по словам Шевченко, Государственная пограничная служба и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе с этого направления. Речь идет о прибытии паломников-хасидов с территории Беларуси в сентябре 2020 года.

"Но границу и на севере, и на востоке все равно надо срочно строить и выделять на это ресурсы”, — отметил директор департамента коммуникации МВД.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Также прорыв небольшой группы фиксировали 13 ноября.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

По данным СБУ, украинские спецслужбы сейчас не фиксируют планов относительно передвижения иностранных беженцев из Беларуси на территорию Украины, но в случае, если ситуация на польско-белорусской границе обострится, такое развитие событий станет возможным и для Украины.