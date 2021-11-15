Украинца в Польше задержали за помощь нелегальным мигрантам

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Еще одного украинца в Польше задержали за помощь в нелегальном пересечении границы. Об этом сообщила в понедельник полиция Подляского воеводства, которое граничит с Беларусью, где на границе собралась толпа мигрантов, пишет УНН.

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"Польская полиция во время дорожной проверки задержали 4 человек в связи с содействием в незаконном пересечении границы. Задержанные - граждане Великобритании, Украины, Швеции и Германии. Курьеры хотели перевезти 33 человека", - указали польские правоохранители.

Детали

По данным пограничной службы Польши, в воскресенье, 14 ноября, на границе Польши и Беларуси зафиксировано 118 попыток незаконного пересечения границы. В отношении 39 иностранцев приняли решение о выезде из Польши".

"В ноябре границу Польши и Беларуси пытались пересечь 5,1 тыс. раз", - добавили польские пограничники.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.