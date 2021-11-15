"С точки зрения ЕС все становится под контроль": Боррель о ситуации с потоком мигрантов из Беларуси в Евросоюз

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ситуация относително потока мигрантов, которые с территории Беларуси прорывались через границы Польши, Литвы и Латвии в Евросоюз, с точки зрения ЕС, становится под контроль. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам перед началом встречи глав МИД стран ЕС в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“На встрече министров иностранных дел мы рассмотрим весь комплекс проблем, начиная с ситуации в Беларуси. Вчера у меня был телефонный разговор с польским, литовским и белорусским министрами, также с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, чтобы подготовить встречу, у меня была возможность поделиться с Генеральным секретарем ООН тем, как идут дела на местах. Я говорил с белорусским министром, чтобы сказать ему, что ситуация неприемлема, что гуманитарная помощь должна быть предоставлена и что нам нужно подумать, как решить проблему, начиная с остановки потока, остановки полетов. Это уже почти сделано... Я думаю, что с точки зрения ЕС все становится под контроль”, — сказал Боррель.

Детали

Он добавил, что мигрантам на границе все еще необходимо оказать гуманитарную помощь, министры ЕС в свою очередь должны предотвратить любую следующую гибридную атаку на европейскую границу.

Также дипломат подтвердил, что совет министров сегодня должен расширить санкции в отношении Беларуси.

“Сегодня мы собираемся утвердить новый пакет санкций против белорусских граждан, ответственных за то, что происходит в стране. И мы собираемся создать большие рамки для того, чтобы ввести другие санкции в отношении других людей, авиакомпаний, туристических агентств и всех, кто вовлечен в этот незаконный наплыв мигрантов на наши границы”, — добавил он.

Что было ранее

Послы ЕС утвердили критерии пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.