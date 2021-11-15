Главы МИД ЕС утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси - СМИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Об этом в понедельник сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который освещает темы политики ЕС относительно восточных стран-соседей, пишет УНН.

Цитата:

“Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня также будет достигнуто политическое соглашение о введении дополнительных санкций, но фактическая работа по составлению списка физических и юридических лиц не будет готова сегодня”, — написал Йозвяк.

Детали

Ранее сегодня Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что совет министров должен расширить санкции в отношении Беларуси.

“Сегодня мы собираемся утвердить новый пакет санкций против белорусских граждан, ответственных за то, что происходит в стране. И мы собираемся создать большие рамки для того, чтобы ввести другие санкции в отношении других людей, авиакомпаний, туристических агентств и всех, кто вовлечен в этот незаконный наплыв мигрантов на наши границы”, — сказал он.

Контекст

Накануне стало известно, что послы стран Евросоюза утвердили критерии пятого пакета санкций против Беларуси.

Ранее Reuters сообщал, что новые санкции коснутся 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел страны Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию “Белавиа”.

В частности, новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, которые, как указывают в ЕС, “организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека”.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, в отношении местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании BelarusRe.

Дополнение

ЕС и НАТО обвиняют белорусского правителя Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия давления на Запад, через отправку людей, которые являются беженцами с Ближнего Востока, в Минск, а затем на границы Польши и стран Балтии.

Минск отрицает любые подобные действия и отвергает все обвинения Запада в противоправных деяниях. Санкции в отношении чиновников пока что не привели к ослаблению власти Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и является близким союзником Москвы.

Пятый пакет замораживания активов и запретов на въезд белорусских чиновников и предприятий станет крайним ответом ЕС на обострение противостояния с Беларусью из-за того, что Запад и белорусская оппозиция назвали сфальсифицированными президентскими выборами в августе 2020 года.

Дополнительные санкции в этом месяце приведут к тому, что общее количество людей, которым заморозили активы и запретили въезд, в Беларуси достигнет почти 200 человек, включая Лукашенко и его сыновей, а также более десятка учреждений и компаний.