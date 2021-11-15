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Корабль ВМС США покидает Черное море после окончания учений

Корабль ВМС США покидает Черное море после окончания учений

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney покидает акваторию Черного моря. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба флота, информирует УНН.

Цитата

"Флагманский корабль шестого флота США USS Mount Whitney начал переход на юг из Черного моря в Средиземное море после завершения морских операций и учений совместно с союзниками и партнерами по НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним

Флагман военно-морских сил США Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября, чтобы провести с союзниками плановые морские тренировки.

Всего в учениях приняло участие семь кораблей, среди них два украинских — патрульный катер “Славянск” и средний десантный корабль “Юрий Олефиренко”.

Были отработаны элементы по тактическому маневрированию, провели тренировки по сигнало-производству с использованием международной системы сигналов, а также по освещению морской ситуации в районах интенсивного гражданского судоходства.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, ВМС
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