Корабль ВМС США покидает Черное море после окончания учений

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney покидает акваторию Черного моря. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба флота, информирует УНН.

Цитата

"Флагманский корабль шестого флота США USS Mount Whitney начал переход на юг из Черного моря в Средиземное море после завершения морских операций и учений совместно с союзниками и партнерами по НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним

Флагман военно-морских сил США Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября, чтобы провести с союзниками плановые морские тренировки.

Всего в учениях приняло участие семь кораблей, среди них два украинских — патрульный катер “Славянск” и средний десантный корабль “Юрий Олефиренко”.

Были отработаны элементы по тактическому маневрированию, провели тренировки по сигнало-производству с использованием международной системы сигналов, а также по освещению морской ситуации в районах интенсивного гражданского судоходства.

BREAKING: The U.S. Sixth Fleet flagship#USSMountWhitney, with embarked SIXTHFLT and@STRIKFORNATOstaffs, began its southbound transit from the Black Sea to the Mediterranean Sea after concluding maritime operations and exercises alongside@NATOallies and partners, Nov. 15.pic.twitter.com/9nFplqY1O6