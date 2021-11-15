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Взрыв такси в Ливерпуле полиция назвала террористическим актом

Взрыв такси в Ливерпуле полиция назвала террористическим актом

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В британской полиции заявили, что взрыв такси возле больницы Ливерпуля — это террористический акт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

По данным главы управления по борьбе с терроризмом на северо-западе Англии, автомобиль взорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

Сейчас идет расследование. Эксперты пытаются понять особенности конструкции взрывчатки, а правоохранители мотивы преступления.

Напомним

Такси взорвалось в воскресенье, 14 ноября, возле клиники акушерства и гинекологии в британском городе Ливерпуль.

Как сообщали, во время поездки таксист заметил, что у пассажира из-под одежды торчат провода. Он остановил автомобиль, выбежал из него и заблокировал дверь. Затем раздался взрыв, в результате которого пассажир погиб на месте. Водителя госпитализировали с травмами и ожогами.

“Таксисту своими героическими усилиями удалось предотвратить то, что могло обернуться ужасной катастрофой в больнице”, — заявила мэр Ливерпуля Джоан Андерсон.

Трех мужчин в возрасте от 21 до 29 лет задержали в рамках закона о противодействии терроризму.

Источник: УНН
Теги: теракт, Великобритания
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