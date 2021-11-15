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Новости: Криминал и ЧП
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В суд направлено дело экссудди Чауса

В суд направлено дело экссудди Чауса

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлен обвинительный акт для рассмотрения по существу дела бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обвиняемого в получении 150 тыс. долл взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

“Прокурорами САП закончено досудебное расследование, которое осуществляли детективы НАБУ в уголовном производстве в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил 150 тыс. долл США неправомерной выгоды (более 3,7 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления). На сегодня обвинительный акт по ч. 4 Ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Дело Чауса

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал появляться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.

3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.

Президент Молдавии Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судь Николая Чауса и незаконной переправки через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он возразил, что его похитили в 2021 году.

30 июля его обнаружили в Винницкой области. Сначала его задержала СБУ, но впоследствии — в “Феофании” — его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрали меру пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в банках, спрятанных на огороде.

4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест — до 18 августа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу. Адвокат Чауса Ростислав Кравец также анонсировал обжалование решения ВАКС.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 августа оставила под круглосуточным домашним арестом Николая Чауса.

Источник: УНН
Теги: Украина
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