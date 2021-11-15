В суд направлено дело экссудди Чауса

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлен обвинительный акт для рассмотрения по существу дела бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обвиняемого в получении 150 тыс. долл взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

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“Прокурорами САП закончено досудебное расследование, которое осуществляли детективы НАБУ в уголовном производстве в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил 150 тыс. долл США неправомерной выгоды (более 3,7 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления). На сегодня обвинительный акт по ч. 4 Ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Дело Чауса

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал появляться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.

3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.

Президент Молдавии Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судь Николая Чауса и незаконной переправки через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он возразил, что его похитили в 2021 году.

30 июля его обнаружили в Винницкой области. Сначала его задержала СБУ, но впоследствии — в “Феофании” — его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрали меру пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в банках, спрятанных на огороде.

4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест — до 18 августа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу. Адвокат Чауса Ростислав Кравец также анонсировал обжалование решения ВАКС.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 августа оставила под круглосуточным домашним арестом Николая Чауса.