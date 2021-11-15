ЕС начал сбор данных об авиакомпаниях, которые потенциально могут доставлять мигрантов в Беларусь

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейская комиссия начала сбор информации об авиакомпаниях, которые потенциально могли перевозить нелегальных мигрантов в Беларусь. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает УНН.

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“Еврокомиссия собирает данные, на основании которых примут решение, будут ли вводить санкции против каких-либо других авиакомпаний помимо “Белавиа”, — заявил Мамер.

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Он также добавил, что Евросоюз начал тесное сотрудничество по этому опросу с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

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Сегодня Европейский Союз утвердил создание нового санкционного режима, который предполагает введение ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, которые организовывают незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействующих в этом режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщил сегодня самопровозглашенный президент Беларуси, страна готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой.

Он отметил, что власти готовы посадить всех в самолеты, компании “Белавиа”, которые отвезут их обратно.



Отметим, что из-за миграционного кризиса ряд авиакомпаний, включая турецкую Turkish Airlines и “Иракские авиалинии” прекратили рейсы в Минск. Белорусский авиаперевозчик “Белавиа” под давлением Турции принял решение о недопуске на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена. 13 Ноября стало известно о приостановке полетов в Минск сирийской авиакомпании Cham Wings.



Контекст

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.



Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.