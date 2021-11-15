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В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
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Грипп и ОРВИ в Киеве: за неделю госпитализировали более 2,3 тыс. человек

Грипп и ОРВИ в Киеве: за неделю госпитализировали более 2,3 тыс. человек

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице за 45-ю неделю 2021 года зарегистрировано 19 605 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

Детали

Уровень заболеваемости в Киеве ниже эпидемического порога на 17,1%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 661,8.

В целом в столице по сравнению с предыдущей неделей зафиксировано снижение заболеваемости на 5,3% как среди взрослого, так и среди детского населения. Детей заболело — 5299 (снижение на 18,4%), взрослых — 14 306 (рост на 0,7%).

Среди заболевших дети составляют 27%, а на прошлой неделе — 34,4%. Из них 42,5% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 2255 случаев.

В больницы в течение последней недели госпитализировали 2311 человек, из них 145 детей.

Напомним

В Киеве за прошедшие сутки выявили 449 больных коронавирусом, 34 человека умерло.

Источник: УНН
Теги: Киев, грипп, ОРВИ
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