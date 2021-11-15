Врач объяснила, к чему приводит игнорирование раннего лечения COVID-19

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Инфекционист Лариса Мороз рассказала, к чему приводит игнорирование болезни при первых симптомах COVID-19, передает УНН.

Цитата:

“Люди начинают поздно лечиться, и это приводит к тяжелым случаям. Умирают пожилые люди, которые должны были летом вакцинироваться. Целое лето было, чтобы вакцинироваться, а сейчас еще в этих очередях можно и заболеть, в центрах вакцинации. Когда спокойно было летом - чего-то никто не спешил", - прокомментировала она.

Врач добавляет, что среди ошибок людей — лечение антибиотиками, что приводит к тяжелым последствиям.

“Лечатся антибиотиками, противогриппозными, капают иммуноглобулины дома и стволовые клетки назначают. Антибиотики приводят к резистентности. На вирусную пневмонию они не действуют. Они только ухудшают состояние”, — пояснила Мороз.

Инфекционист отмечает, что многие люди вводятся в заблуждение тогда, когда думают, что пока нет температуры +38°, ничего страшного не будет, но это так.

“А потом через неделю, через день, сатурация резко падает, и привозят уже на носилках. Так нельзя. Температура — это не основной критерий”, - подчеркнула Мороз.

Добавим

По мнению эпидемиолога Светланы Доан, препараты, которые снижают вирусную нагрузку на организм, нужно принимать при первых симптомах коронавируса, поскольку они в состоянии помочь при раннем лечении инфекции.