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В 2,6 миллиона обойдется Одессе главная новогодняя елка

В 2,6 миллиона обойдется Одессе главная новогодняя елка

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главная новогодняя елка Одессы, которую традиционно установят на Думской площади, обойдется бюджету города в 2 млн 630 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные тендера, опубликованного на сайте публичных закупок Prozzoro. 

В мэрии выбрали морской стиль праздничного убранства. Ограждение главной елки города на Думской площади будет иметь вид водорослей, а рядом с ней установят сказочный городок со световыми элементами в виде рыб и осьминогов.

Фасад здания старой мэрии также подсветят световыми конструкциями в морском стиле. Верхушку главной елки украсят большим двенадцатиугольным кристаллом диаметром не менее 1,5м с программируемым управлением светоэлементов. Заказчик работ — КП “Одесгорсвет”.

В прошлом году главная елка Одессы стоила дешевле. То же КП “Одесгорсвет” заплатило за установку елки, обустройство сказочного городка и подсветку около 2 млн грн. Тогда предприятие объявило несколько отдельных тендеров — таким образом, закупки прошли по упрощенной процедуре, без конкурса.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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