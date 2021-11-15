Германия и Франция заверили, что РФ будет иметь "очень тяжелые последствия" в случае военной операции против Украины - Кулеба

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Германия и Франция заверили Украину, что Россия будет иметь “очень тяжелые последствия” в случае широкомасштабной военной операции против нашего государства. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам после встречи с немецким и французским коллегами, передает корреспондент УНН.

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“Мы обсудили ситуацию с безопасностью на оккупированных территориях Украины и последние действия России. Франция и Германия заверили меня, что в случае если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это будет иметь для неё очень тяжелые последствия. Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с Российской Федерацией для того чтобы, скажем так, „демотивировать“ её от любых агрессивных действий”, — сказал Кулеба.

Детали

По его словам, министры также согласились, что нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен.

“Мы продолжим работать над тем, чтобы состоялась четырехсторонняя встреча — чтобы мы сели все-таки с Россией в лице министра Лаврова и имели откровенный и предметный диалог”, — добавил дипломат.

Добавим

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в “нормандском формате” на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить наличие предпосылок к возможной организации и нормандского саммита“.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но на данный момент “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.

Из-за позиции РФ в частности сорвалась возможная встреча 11 ноября.