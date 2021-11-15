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"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2"

"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” будет участвовать в сертификации “Северного потока - 2”. Как сообщил председатель правления “Нафтогаза” Юрий Витренко, немецкий регулятор BNetzA одобрил участие “Нафтогаза” по процедуре сертификации "Северного потока-2". Компания предоставит свою позицию уже в ближайшее время, передает УНН.

Цитата

“Сегодня немецкий регулятор BNetzA одобрил запрос “Нафтогаза” на участие в процедуре сертификации Nord Stream AG. Национальная компания приветствует это решение, ведь теперь регулятор должен учитывать нашу позицию и аргументы в процессе сертификации”, - заявил Витренко.

Детали

По его словам, компания планирует выступить против сертификации "Северного потока-2", поскольку сейчас он не соответствует законодательству Европы.

Витренко подчеркнул, что “Нафтогаз " готов предоставить свою позицию уже в ближайшее время. Она основывается на том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому законодательству.

Добавим

8 сентября 2021 года компания “Nord Stream-2 AG” (“Газпром” владеет 100% собственности), проектная компания и будущий оператор газопровода “Северный поток-2”, подала в полном объеме заявку на сертификацию в качестве независимого оператора системы передачи (ITO) газопровода “Северный поток-2” к Федеральному сетевому агентству Германии. Как ITO Nord Stream-2 AG останется в составе группы Газпром, вертикально интегрированной энергетической компании, что противоречит действующему европейскому законодательству, указывали в НАК "Нафтогаз Украины".

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками в последние недели вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказывать давление на власть с целью сертификации нового трубопровода.

В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа и сказал, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз, Северный поток-2
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