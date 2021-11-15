России пригрозили "серьезными последствиями" в случае эскалации у границ Украины: заявление Германии и Франции

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Любая дальнейшая попытка России подорвать территориальную целостность Украины будет иметь “серьезные последствия”. Об этом говорится в совместном коммюнике глав МИД Франции Жан Ива ле Дриана и Германии Хайко Мааса с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

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“В условиях возобновившейся обеспокоенности по поводу передвижения российских военных сил и техники вблизи Украины, министры призвали Россию занять сдержанную позицию и быть прозрачной в отношении своей военной деятельности. Любая дальнейшая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия”, — сказано в коммюнике.

Детали

Сообщается, что министры также призвали Украину сохранять сдержанность.

По словам дипломатов, весной 2021 года Украина “внесла значительный вклад в деэскалацию напряженности, несмотря на агрессивную российскую риторику и недостаточную прозрачность со стороны России в отношении своих международных обязательств”.

Главы МИД также выразили свою озабоченность ухудшением ситуации с безопасностью на территории временно окупированной части Донбасса и призвали Украину продолжать полное выполнение Минских соглашений и оставаться вовлеченной в переговоры в “нормандском формате”.

“Мы по-прежнему привержены достижению урегулирования конфликта на основе Минских соглашений. Мы сожалеем о дальнейшем отказе России провести встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате и еще раз подтверждаем нашу готовность к конструктивной и содержательной встрече и дискуссиям. Мы вновь призываем Россию сделать то же самое для достижения прочного мира на Донбассе. Германия, Франция и Украина будут продолжать обмены и тесную координацию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес и вызывающим озабоченность”, — сказано в заявлении.

Добавим

Сегодня в Брюсселе состоялась встреча глав МИД Германии, Франции и Украины. Дипломаты в первую очередь обсуждали вопрос безопасности.

Контекст

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в “нормандском формате” на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить наличие предпосылок к возможной организации и нормандского саммита”.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но на данный момент “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.

Из-за позиции РФ в частности сорвалась возможная встреча 11 ноября.