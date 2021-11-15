Великобритания будет ревакцинировать против COVID-19 людей старше 40 лет

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Введение ревакцинации против COVID-19 в Британии должно быть распространено на людей в возрасте от 40 до 49 лет, заявили чиновники в понедельник, чтобы повысить иммунитет населения, что слабеет перед холодными зимними месяцами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сейчас все люди старше 50 лет, те, кто является клинически уязвимыми, и медицинские работники "на передовой" имеют право на ревакцинацию, и Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что внедрение будет продолжено.

Совет поступил, когда Агентство здравоохранения Великобритании обнародовало данные реального исследования, которое показало, что "бустер" предоставляет более 90% защита от симптоматического COVID-19 людям в возрасте 50 лет и старше.

"Бустерные дозы вакцины для более уязвимых взрослых, а также вторая доза вакцины для подростков 16-17 лет являются важными способами повысить нашу защиту от инфекции COVID-19 и тяжелых заболеваний, - сказал председатель JCVI по иммунизации против COVID-19 Вэй Шэн Лим. - Эти прививки также помогут расширить нашу защиту до 2022 года".

Дополнение

В Великобритании в основном используют прививку Pfizer-BioNTech и Moderna для ревакцинации.

Исследование показало, что защита от симптоматического заболевания после ревакцинации составила 93,1% для людей, которым изначально была введена вакцина AstraZeneca, и 94% для людей, которым сначала сделали прививку Pfizer.

В JCVI добавили, что ожидается, что защиту от тяжелых заболеваний, предоставленную "бустерами", будет выше.

Однако комиссия отказалась рекомендовать "бустеры" для лиц моложе 40 лет, заявив, что не нашли убедительных доказательств снижения защиты от тяжелой формы COVID-19 от начального внедрения вакцины для данной возрастной группы.

Премьер-министр Борис Джонсон полагается на ревакцинации и прививки для детей, чтобы попытаться противостоять зимнему давлению на больницы, не прибегая к очередному карантину COVID.