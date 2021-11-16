Байден после онлайн-саммита с Си Цзиньпином выразил надежду на личную встречу

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Джо Байден на начавшейся в понедельник онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил важность международного сотрудничества в ключевых сферах. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает УНН.

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“Мне кажется, что нам нужно установить некоторые основаны на здравом смысле защитные барьеры, чтобы ясно и честно говорить о том, в чем мы не соглашаемся, и совместно работать там, где наши интересы совпадают, особенно по жизненно важных глобальных проблем, таких как изменение климата”, — отметил американский лидер.

По словам Байдена, такой подход был бы примером “ответственного мирового лидерства” и не предусматривал бы “одолжений любому государству”. Американский лидер констатировал, что отношения США и Китая оказывают значительное влияние <...> на остальную часть мира“.

Как отметил президент США, “всем странам следует играть по единым правилам”. Он подчеркнул, что США “всегда будут защищать свои интересы и ценности, а также своих союзников и партнеров”.

Детали

По данным агентства Reuters, Байден подчеркнул, что власти США и Китая должна не допустить конфликта. Он также отметил, что надеется в следующий раз встретиться с Си Цзиньпином лично.

Власти США и Китая должны сделать все возможное, чтобы соперничество между государствами не привело к конфликту, заявил Байден.

“Наш долг — как лидеров Китая и США — гарантировать, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт, умышленный или неумышленный. Только простая, прямая конкуренция”, — сообщил президент.

Напомним

На прошлой неделе стало известно, что Байден проведет виртуальную встречу с Си Цзиньпином.