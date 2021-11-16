Прокуратура в США подала иск на 100 млрд долларов против компании Meta

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуратура штата Огайо подала иск против компании Facebook, переименованной недавно в Meta, из-за алгоритмов ее работы в отношении детей. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Иск подан от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата, которые требуют от Meta возмещения убытков на сумму 100 млрд долларов.

“Руководство Facebook объявило, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но на самом деле оно ради собственной выгоды плодило страдания и разъединяло пользователей”, — приводит газета заявление генпрокурора Огайо Дэйва Йотса.

Об иске

Как утверждается в исковом заявлении, руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября текущего года нарушило федеральное законодательство, ради выгоды вводя общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь ее продукты на несовершеннолетних. Истцы, помимо возмещения убытков, требуют от руководства Meta принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных инвесторов.

Скандалы вокруг Facebook

В сентябре The Wall Street Journal начало публикацию серии статей о вредных практики в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналисту газеты. В них говорилось, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасен для здоровья пользователей, но который вызывает у них интерес (например, девушкам, которые уже страдают анорексией, рекомендовали подписываться на группы, где обсуждался похудения). Для привлечения внимания продвигался едва ли не фильтровавшийся радикальный и даже экстремистский контент.

25 октября с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали полученные журналистами внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например, в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг также был значительно ослаблен после выборов президента 2020 года.

Основатель корпорации Марк Цукерберг утверждает, что все обвинения в ее адрес — клевета. Компании действительно порой приходилось принимать непростые решения по контенту, признал Цукерберг, однако она никогда не ставила выгоду выше здоровья пользователей.