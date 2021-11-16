США ответят России на "безрассудные" испытания противоспутниковой ракеты

КИЕВ. 16 ноября. УНН. США вместе с союзниками ответят России на испытания противоспутниковой ракеты, которые поставили под угрозу всех, кто пытается исследовать космос или осваивать его в мирных целях. Об этом заявил председатель Государственного департамента Энтони Блинкен, передает УНН.

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По его словам, 15 ноября Россия “безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выводом на орбиту против одного из своих спутников”. В результате действий российской стороны, как отметил он, в космическом пространстве возникло более 1,5 тыс. обломков, которые можно отследить.

Блинкен добавил, что есть вероятность возникновения сотни тысяч орбитальных обломков меньшего размера. Глава Госдепа подчеркнул, что этот космический мусор “теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран”.

“Кроме того, он значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) и других видов деятельности, связанных с пилотированными космическими полетами, — отметил Блинкен, добавив, что эти испытания безответственно поставили под угрозу всех, кто пытается. Исследовать космос или осваивать их в мирных целях.

Что предшествовало

Ранее 15 ноября в Пентагоне сообщили, что Россия провела испытания протисупутникової оружия, которое представляет угрозу Международной космической станции (МКС).

Несколькими часами ранее CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил, что в минувшие выходные Россия провела масштабные испытания противоспутникового оружия. По словам одного из собеседников, это могло создать “потенциально опасное поле из обломков” в космосе. Собеседник телеканала заявил, что Россия запустила ракету наземного базирования по цели на орбите.

Космическое командование США подтвердило, что имело место редкое и потенциально опасное “событие, связанное с образованием мусора”, но не сообщило подробностей и не упомянуло Россию. “Мы работаем с межведомственными организациями, включая Государственный департамент и NASA, над этими данными и предоставим обновленную информацию в ближайшем будущем”, — сообщили в командовании. Там отметили, что сейчас специалисты пытаются установить принадлежность и свойства этих обломков, чтобы все космические державы имели информацию, которая необходима для маневрирования спутников в условиях возможного столкновения.

Контекст

Утром 15 ноября МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали. Космонавты и астронавты, находившиеся на станции, в целях безопасности прятались в кораблях “Союз МС-19” и Crew Dragon. В NASA заявляли, что риск столкновения с космическим мусором “очень мал”.