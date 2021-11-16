От коронавирусной инфекции в мире уже выздоровело 230 млн человек

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровело более 230 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 254,578,620 человек, из них выздоровел 230,153,096 человек. Количество умерших возросло до 5,121,753.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (48,072,898), Индия (34,447,536), Бразилия (21,960,766), Великобритания (9,600,369), Россия (9,109,094), Турция (8,432,018), Франция (7,290,886) и Иран (6,045,212).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (784,779), Бразилии (611,384) и Индии (463,655).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 228 441 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 77 147 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.