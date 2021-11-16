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Джонсон: назрел выбор между поддержкой Украины и российским газом

Джонсон: назрел выбор между поддержкой Украины и российским газом

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что в ближайшее время предстоит сделать выбор: поставлять ли больше российских углеводородов или поддержать Украину, мир и стабильность, на фоне напряженности между Москвой и Западом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Цитата

“Мы надеемся, что наши друзья осознают, что вскоре им предстоит сделать выбор между поставками все большего количества российских углеводородов гигантскими новыми трубопроводами и защитой Украины и отстаивании дела мира и стабильности”, — сказал Джонсон.

В послании европейским странам, которые в значительной степени зависят от российского газа, премьер-министр заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин может серьезно подойти к ограничению поставок трубопроводов, проходящих через Восточную Европу, если Запад заявит о своем намерении защищать Украину.

“Поэтому, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим враждовать с Россией, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну”, — сказал Джонсон.

Контекст

В то время как Европа испытывает энергетического кризиса, президент России Владимир Путин надеется, что власти Германии вскоре сертифицирует газопровод “Северный поток — 2”, которым в крупнейшую экономику Европы будет поставляться больше российского газа. Он пройдет в обход транзитных стран, в частности Украины, которая имеет историю противостояния с Москвой относительно цен на газ.

В то же время, в понедельник Франция и Германия предостерегли Россию от причинения ущерба территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации русских войск на границах страны.

15 ноября издание Bloomberg сообщило, что США вместе с европейскими союзниками готовят ответ, если Россия начнет широкомасштабное вторжение в Украину.

Российские войска недалеко от украинской границы

С конца октября в СМИ начали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом писала The Washington Post. А газета Politico в свою очередь опубликовала спутниковые снимки. На них изображено скопление танков российской армии у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной и попробовать определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр после этого отметила, что нынешнюю ситуацию с передислоцированием российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат. По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

В то же Время, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Великобритания
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