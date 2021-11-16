Джонсон: назрел выбор между поддержкой Украины и российским газом

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что в ближайшее время предстоит сделать выбор: поставлять ли больше российских углеводородов или поддержать Украину, мир и стабильность, на фоне напряженности между Москвой и Западом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и The Guardian.

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“Мы надеемся, что наши друзья осознают, что вскоре им предстоит сделать выбор между поставками все большего количества российских углеводородов гигантскими новыми трубопроводами и защитой Украины и отстаивании дела мира и стабильности”, — сказал Джонсон.

В послании европейским странам, которые в значительной степени зависят от российского газа, премьер-министр заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин может серьезно подойти к ограничению поставок трубопроводов, проходящих через Восточную Европу, если Запад заявит о своем намерении защищать Украину.

“Поэтому, когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим враждовать с Россией, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну”, — сказал Джонсон.

Контекст

В то время как Европа испытывает энергетического кризиса, президент России Владимир Путин надеется, что власти Германии вскоре сертифицирует газопровод “Северный поток — 2”, которым в крупнейшую экономику Европы будет поставляться больше российского газа. Он пройдет в обход транзитных стран, в частности Украины, которая имеет историю противостояния с Москвой относительно цен на газ.

В то же время, в понедельник Франция и Германия предостерегли Россию от причинения ущерба территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации русских войск на границах страны.

15 ноября издание Bloomberg сообщило, что США вместе с европейскими союзниками готовят ответ, если Россия начнет широкомасштабное вторжение в Украину.