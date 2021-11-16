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В столице очередной сбой в работе общественного транспорта

В столице очередной сбой в работе общественного транспорта

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве из-за скопления автотранспорта задерживается движение ряда автобусов и троллейбусов. Как информирует Киевпастранс, введено оперативное положение - движение транспорта без соблюдения расписания, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в настоящее время задерживается движение автобусов № № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к.

А именно - на маршруте Керченская пл. - просп. Шухевича - просп. Маяковского по причине скопления автотранспорта.

Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

На место вызвана полиция.

Добавим

Сегодня утром в Киеве на некоторых улицах и проспектах фиксируют пробки.

Отметим, что в Киеве за минувшие выходные, 13-14 ноября, произошло 177 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: УНН
Теги: Киев, общественный транспорт, пробки
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