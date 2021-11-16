В столице очередной сбой в работе общественного транспорта
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве из-за скопления автотранспорта задерживается движение ряда автобусов и троллейбусов. Как информирует Киевпастранс, введено оперативное положение - движение транспорта без соблюдения расписания, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в настоящее время задерживается движение автобусов № № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к.
А именно - на маршруте Керченская пл. - просп. Шухевича - просп. Маяковского по причине скопления автотранспорта.
Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
На место вызвана полиция.
Добавим
Сегодня утром в Киеве на некоторых улицах и проспектах фиксируют пробки.
Отметим, что в Киеве за минувшие выходные, 13-14 ноября, произошло 177 дорожно-транспортных происшествий.