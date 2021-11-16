День “Ч” и неделя сумасшедших скидок – как в АЛЛО будет проходить Черная пятница

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Самая грандиозная, самая масштабная, самая-самая и много других красивых эпитетов про акцию, которые нет смысла говорить, ведь Черная пятница 2021 - тот день, когда нужно действовать: выбирать, покупать и экономить, пишет УНН.

Если вы уже давно мечтаете обзавестись новой техникой, гаджетами и электроникой, самое время вооружаться кредитной картой и начинать присматривать себе что-нибудь по вкусу. Национальный маркетплейс АЛЛО объявляет неделю крупнокалиберных скидок в период с 22 по 28 ноября — в эти дни вы сможете сделать свою жизнь чуточку более комфортной и легкой с помощью полезных покупок.

Этот небольшой материал поможет вам лучше подготовиться к Черной пятнице: далее мы расскажем все необходимые вводные и поделимся советами, которые помогут выжать максимум пользы из ежегодной осенней распродажи.

Как правильно покупать на Черную пятницу

Что бы вы ни делали, за что бы ни брались, у вас должен быть план. Совершать покупки нужно на холодную голову, чтобы на эмоциях не растратить бюджет на второстепенные и малозначимые товары, поэтому мы рекомендуем заранее взять блокнот и ручку, сесть и тщательно всё обдумать:

1. Оцените свой бюджет — сколько денег вы можете потратить под конец ноября. Установите строгие рамки и старайтесь не вылезать за них, чтобы впоследствии не столкнуться с финансовыми трудностями.

2. Составьте список желаний по возрастающей — на первом месте должны быть те товары и техника, которые вам нужны в первую очередь. Во время Черной пятницы двигайтесь постепенно от более приоритетного к менее приоритетному, не отвлекаясь на маркетинговые уловки и рекламу.

Также будет полезно зарегистрироваться на сайте АЛЛО заблаговременно — это позволит вам первым получать уведомления о самых увесистых скидках. В этом году во многих отраслях остро чувствуется дефицит товаров, так что для интернет-магазина АЛЛО подписчики и пользователи приложения в приоритете.

Подписчики и пользователи приложения смогут воспользоваться услугой доставки “АЛЛО Express”, чтобы получить товар прямо в день заказа — это при условии, что выбранная позиция будет в наличии на складах вашего города. А если возникнут вопросы или потребуется помощь, вы всегда сможете воспользоваться услугой “Эксперт Онлайн”, чтобы по видеосвязи пообщаться с консультантом — он поможет во всех подробностях рассмотреть желаемый товар, можно будет даже включить и оценить работоспособность основных функций.

Для миллионов людей по всему миру Черная пятница — это шикарная возможность закупиться подарками для родных и близких на Новый год и Рождество. Это редкий шанс с ощутимой скидкой обзавестись дорогостоящей техникой, гаджетами и аксессуарами, так что присоединяйтесь и вперед, делать свою жизнь еще более счастливой и комфортной.