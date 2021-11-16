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Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 38 человек, заболело почти полторы тысячи

Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 38 человек, заболело почти полторы тысячи

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1481 больного коронавирусом, 38 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Цитата

"1481 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. 38 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6946 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 280 788", — говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 847 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 532 мужчины в возрасте от 18 до 100 лет, 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 21 женщина в возрасте от 36 до 85 лет и 17 мужчин в возрасте от 50 до 100 лет.

В больницы столицы госпитализировали 223 больных коронавирусом, а также 222 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 935 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (310), Оболонском (207) и Святошинском (193).

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
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