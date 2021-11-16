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В Рубежном нашли убитым патрульного: в городе объявили спецоперацию

В Рубежном нашли убитым патрульного: в городе объявили спецоперацию

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Рубежном Луганской области нашли мертвым патрульного полицейского. Об этом сообщили во вторник в патрульной полиции Луганской области, пишет УНН.

Цитата:

"16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти", - сообщили правоохранители.

Детали

Отмечается, что тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории админздания. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"На территории города введено полицейскую операцию для выявления и задержания лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции", - отметили в полиции.

Напомним

В Херсонской области патрульного полицейского нашли повешенным в лесу.

Источник: УНН
Теги: полиция, Луганск и Луганская область
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