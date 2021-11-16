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Госстат назвал самое дешевое мясо в Украине

Госстат назвал самое дешевое мясо в Украине

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Самым дешевым мясом в Украине остается курятина, сообщает Госстатистики, передает УНН.

Детали

В октябре 1 кг куриной тушки стоил в среднем 72,4 грн, тогда как филе куриного — 117,4 грн.

Дороже была свинина — 124 грн/кг.

И самым дорогим мясом в Украине все же является говядина, которая стоила 175 грн/кг.

Добавим

За годы независимости производство мяса птицы в Украине выросло на 98%.

Мясо птицы, в частности курятина - остается самым популярным мясом в Украине.

Единственной курятиной в Украине, подтвердившей отсутствие антибиотиков, остается "Наша Ряба". Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики в течение всего процесса выращивания птицы.

Отметим, что продукция МХП экспортируется в более 80 стран мира, что свидетельствует о высоком качестве и безопасности мяса. В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.

Источник: УНН
Теги: мясо, Госстат, МХП, курятина
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