Нарушение Зеленским карантина: в КСУ рассмотрение дела продолжается на закрытой части

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Рассмотрение дела относительно разъяснения, можно ли привлечь Президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности из-за нарушения карантина продолжается на закрытой части пленарного заседания Большой Палаты Конституционного Суда Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в КСУ.

Цитата

“Рассмотрение дела длится на закрытой части пленарного заседания Большой палаты”, — сказали в КСУ.

Дополнение

В марте 2021 года Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела относительно разъяснения, можно ли привлечь Президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение карантина.



Что было раньше

Дело в отношении штрафа Зеленскому за кофе в Хмельницком передали в Верховный Суд.

Верховный Суд Украины решил обратиться в Конституционный суд для разъяснения, можно ли привлечь Президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности из-за нарушения карантина.

Конституционный суд Украины получил представление от Верховного Суда относительно разъяснения, можно ли привлечь Президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности из-за нарушения карантина.



Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Президента заявляли, что независимо от решения, которое примет суд, Зеленский оплатит сумму, равную сумме штрафа за нарушение карантина в Хмельницком.

Напомним, административный протокол, составленный в отношении Президента Украины Владимира Зеленского из-за нарушения карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область, рассмотрел 19 июня Хмельницкий городской районный суд.

Как сообщалось, 10 июня на Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, тогда еще главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко составили админпротоколы за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Как отметили правоохранители, полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил по карантину людей) на владельца кафе и посетителей.