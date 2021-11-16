Армения обратилась к РФ с призывом защиты ее суверенной территории от Азербайджана, Баку и Ереван заявили об обстрелах: детали

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Армянские власти обращаются к Москве с призывом защитить от атаки азербайджанских войск суверенную территорию республики. Об этом во вторник в эфире местного “Общественного телеканала” заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, пишет УНН.

Детали

“Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение”, — отметил он.

По словам Григоряна, Ереван надеется, что РФ окажет достаточную военную помощь Армении, если переговоры с азербайджанской стороной не дадут результатов.

К слову

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией подписан 29 августа 1997 года. Срок его действия составляет 25 лет, он будет автоматически продлеваться каждый раз на последующие десятилетние периоды, если одна из сторон не заявит о желании прекратить действие документа. Подписи под соглашением поставили первые президенты стран Борис Ельцин и Левон Тер-Петросян.

Заявления Еревана и Баку о обстрелах

Как говорится в заявлении армянского военного ведомства — Вооруженные силы (ВС) Азербайджана во вторник около полудня подвергли обстрелу позиции армянских военнослужащих.

“16 ноября около 13:00 (11:00 по киевскому времени) подразделения ВС Азербайджана начали очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции. Подразделения ВС Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника. Министерство обороны будет регулярно публиковать сообщения о дальнейшем развитии ситуации”, — говорится в сообщении.

Также Минобороны Армении сообщает, что Баку на восточном направлении использует артиллерию и бронетехнику. “По состоянию на 14:00 (12:00 по Киеву) ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Как уже сообщалось, подразделения ВС Азербайджана в очередной раз провоцировали нападение на армянские позиции, расположенные в этом направлении. Противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия”, — отмечается в заявлении Минобороны.

По утверждению военного ведомства Армении, “в результате интенсивной перестрелки противник потерял бронетехнику”.

Видео Минобороны Армении:

Минобороны Азербайджана же сообщило во вторник об атаке армянских военных на боевые посты ВС республики в приграничных Кельбаджарском и Лачинском районах, ранены двое военнослужащих.

“Военные формирования Армении с целью захвата высот и более выгодных позиций на кельбаджарском и лачинском направлениях государственной границы 16 ноября в 11:00 (9:00 по киевскому времени) неожиданно начали военную операцию. Сконцентрировав дополнительную живую силу, военную и специальную технику на погранично-боевых позициях в районах Басаргечяр и Гаракильсе, подразделения ВС Армении атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах”, — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, позиции ВС Азербайджана были подвергнуты интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов. “По предварительным данным, в результате ранены двое военнослужащих азербайджанской армии”, — отмечается в информации. Раненым оказана медицинская помощь, их жизнь вне опасности.

Отмечается, что с целью пресечения боевой активности ВС Армении силами ВС Азербайджана, дислоцированными на кельбаджарском и лачинском направлениях, “была проведена безотлагательная операция”. “В результате принятых мер армянские военные были разоружены и задержаны, в качестве трофеев захвачено большое количество оружия и боеприпасов”, — сообщает Минобороны Азербайджана.