Суд определил Тупицкому залог в 45 тыс. грн, но не запретил ему посещать КСУ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Подольский районный суд Киева избрал Александру Тупицькому, указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украина который признал незаконным Верховный Суд, меру пресечения в виде залога в размере 45,4 тыс грн, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Избрать Тупицкому... меру пресечения в виде залога в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (45,4 тыс грн - ред.)", - сказала судья.

Детали

Также суд возложил на Тупицкого обязанность воздерживаться от общения с рядом свидетелей по делу.

Однако суд отказал в возложить ряд других обязанностей, в частности, в запрете посещать здание КСУ, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Кроме того, суд назначил рассмотрение дела по существу на 1 декабря в 14:00.

О деле

Обвинение настаивает, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который на то время занимал должность заместителя председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать “нужные” показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным ГБР, бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах давал неправдивые показания в деле о противоправном завладеним имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, что в городе Зугрэси в Донецкой области.

“Экс-глава КСУ будет отвечать перед судом за: заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 Ст. 384 УК); подкуп свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет”, — сообщили в ГБР.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно отстранения Тупицкого с должности главы КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.