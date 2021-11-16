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Генсек НАТО призвал Россию избегать эскалации на границе с Украиной

Генсек НАТО призвал Россию избегать эскалации на границе с Украиной

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с министрами обороны Евросоюза во вторник призвал Россию избегать эскалации на границе с Украиной, передает УНН.

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“Мы считаем, что сейчас чрезвычайно важно дать России четкий сигнал с призывом сократить напряжение, и не допускать любого типа эскалацию ситуации в Украине и вокруг нее”, - заявил Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО заявил, что Альянс внимательно следит за наращиванием военной силы Россией на границе с Украиной. Столтенберг добавил, что НАТО наблюдает сосредоточение сил у границы с Украиной.

“Мы продолжим оказывать Украине политическую и практическую поддержку. И, конечно же, мы также посылаем очень четкий сигнал о решимости защитить всех союзников в регионе”, - добавил Генсек.

Контекст

В начале ноября The Washington Post сообщила о стягивании российских военных к границе с Украиной.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Впоследствии издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия вновь концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

В то же время, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина
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