"Вагнергейт": в Bellingcat планируют опубликовать свое расследование уже завтра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Расследование о предполагаемой спецоперации украинских спецслужб по захвату российских бойцов ЧВК "Вагнера" может выйти уже завтра, 17 ноября. Об этом сообщил основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс, пишет УНН.

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"Должно быть завтра", - написал Хиггинс в Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей.

Тот у себя на странице написал "буду ждать великих новостей с эпическим повествованием» (с англ. Will Await Grand News Epicly Recounted) – если собрать первые буквы всех слов, получается "WAGNER".

Контекст

Ранее стало известно, что расследователи Bellingcat на этой неделе намерены выпустить расследование в отношении “вагнеровцев”.

На фоне этой новости, народные депутаты в понедельник обнародовали собственный промежуточный отчет о проделанной работе Временной следственной комиссии, которая занималась этим делом.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля 2020 года белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — были бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о который “узнали белорусские спецслужбы”. Были опубликованы "записи разговоров” предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

СБУ ранее опровергала свое участие в спецоперации.

Фильм Bellingcat

Расследование о “вагнеровцах” анонсировали в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозєв. Он назвал ситуацию "прецедентом“, так как украинские спецслужбы фактически сделали ”посмешище" из российской разведки, а теперь такое событие украинские власти замалчивают.

Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.