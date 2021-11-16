Администрация Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине - WP

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами Белого дома, передает УНН.

Детали

Согласно этим данным, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не будет посещать зимнюю Олимпиаду в официальном качестве.

На участии в Олимпиаде спортсменов из США это решение никак не скажется, отмечают собеседники.

По информации издания, технически решение еще не доработанное, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца.

WP пишет, что данное решение, призванное стать ответом со стороны администрации США на нарушении прав человека приписываемые Пекину. При этом отмечается, что указанное мероприятие не связано с онлайн встречей Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, которая прошла 16 ноября.

Дополнение

Дискуссии и переговоры о том, как реагировать на Олимпийские игры в свете последних обвинений Китая в нарушении прав человека уже ведутся давно.

В феврале 180 правозащитных организаций и представителей меньшинств, живущих в КНР, обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

"Любое другое решение будет поддержкой авторитарных правителей и неприкрытых нарушений прав человека коммунистической партией Китая", - говорится в открытом письме.

Международный олимпийский комитет (МОК) и его глава Томас Бах пока что отвергают идею бойкота, как "неправильный ответ на эти вопросы". Президент Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Герман категорически высказался против такого бойкота.

МОК столкнулся с противоречиями из-за контракта на униформу с китайской фабрикой, рекламирующей синьцзянский хлопок. В производстве синьцзянского хлопка на плантациях задействованы уйгуры.

Западные страны обвиняют китайские власти в нарушении прав человека, в том числе, в принудительной отправке уйгуров на хлопковые плантации, их насильственной стерилизации и тотальной слежке. Китай отвергает обвинения.