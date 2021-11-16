ЕС призвал Баку и Ереван к срочной деэскалации и полному прекращению огня на границе

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель Евросовета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении и призвал обе страны к срочной деэскалации и полному прекращению огня на границе. Об этом он написал в Twitter ,передает УНН.

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"С участием президента Азербайджана, а также Никола Пашиняна обсудили ситуацию в свете сегодняшних событий. Призываем к срочной деэскалации и полному прекращению огня. Сложная ситуация в регионе - ЕС предан работе с партнерами для преодоления напряженности для процветающего и стабильного Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

Дополнение

В ноябре ситуация в Нагорном Карабахе и приграничных районах Армении резко обострилась.

В министерстве обороны Армении заявили, что 16 ноября вооруженные силы Азербайджана совершили "очередную провокацию" в направлении восточной границы Армении и что они используют артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие. По данным Еревана, 15 армянских военнослужащих погибли, еще 12 попали в плен.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь, обвинили в провокации Ереван: по сообщению Баку, 16 ноября армянские соединения начали на Кяльбаджарском и Лачинском участках границы "внезапную военную операцию с целью захвата высот" и с применением военной и спецтехники, а Баку в ответ развернул военную операцию. По данным ведомства, в результате ранены двое азербайджанских военнослужащих. О погибших не сообщается.

Тем временем министерство иностранных дел Армении призвало международное сообщество, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "четко отреагировать" на "наступательных действиях азербайджанской стороны", которые "привели к человеческим жертвам".

44-дневная война и тысячи погибших

10 ноября 2020 года закончилась война в Нагорном Карабахе. Она длилась 44 дня. Азербайджан и Армения заключили при посредничестве России соглашение о прекращении конфликта. По его итогам под контроль Баку перешла значительная часть самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Армения за время боев потеряла более 4 000 человек, еще около 11 тысяч человек получили ранения. Десятки тысяч карабахцев остались без крова. Азербайджан, по официальным данным, потерял около 3 000 человек.