"Тысяча Зеленского": Шмыгаль рассказал, откуда возьмут деньги

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Выплату одной тысячи гривен за прохождение вакцинации от COVID-19 профинансируют сами же украинцы, которые платят налоги. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавших от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета. Это средства государственного бюджета Украины”, — сказал Шмигаль.

Детали

По его словам, эта программа будет действовать в 2021 году и в первой половине следующего года.

Дополнение

В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, которые пострадали из-за введения карантина для противодействия коронавирусу. Как заявил в видео-обращении Президент Украины Владимир Зеленский, с 19 декабря через приложение “Дія”, каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тысячу гривен.



Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что тысячу гривен за прохождение вакцинации получат все украинцы, которые прошли полный курс прививок любой доступной в Украине вакциной.