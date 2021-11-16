Глава МВД лишил нардепа Илью Киву права на наградное оружие

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 16 ноября подписал указ, которым лишил народного депутата от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Илью Киву правах на наградное оружие, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы ведомства.

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"Сегодня подписал указ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Каждый должен помнить, что оружие — это ответственность. А иметь наградное оружие — это большая честь и никто не имеет права эту честь осквернять недостойным поведением!“,- Сообщил министр.

Добавим, что основанием для этого стало — “его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства”.

Справка

20 мая 2015 года Киву наградили пистолетом “Форт-17” калибра 9 мм — “за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть”.

Ранее

26 октября по факту стрельбы народного депутата от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Ильи Кивы было возбуждено дело.

Кива опубликовал видео, где он с автоматом в руках рассказывает, что является лидером антифашистского движения в Украине и угрожает последователям Степана Бандеры. В конце он стреляет с автомата и устраивает салют. Напомним, ранее сообщалось, что Илье Киве прямо в спортзале вручили подозрение за распространение коммунистической символики.

Впоследствии, к народному депутату правохранители пришли с обысками.