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Врач рассказал, как влияет коронавирус на детей

Врач рассказал, как влияет коронавирус на детей

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Раннее лечение коронавирусной инфекции для детей очень важно. Об этом заявил в комментарии журналистам УНН врач Игорь Гайдук. Он подчеркнул — коронавирус поражает как детей, так и взрослых.

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“Информация о том, что коронавирус не поражает детей — ложная. Так, дети до 5 лет менее уязвимы, потому что у них на 50% больше лейкоцитов. Детям природа дала такое количество лейкоцитов, что у них сразу начинается синтез антител и поэтому болезнь может протекать без клинических проявлений. Однако родителям нужно быть внимательными — любые факторы, которые ребенка ослабляют, в том числе хронические заболевания, приводящие к тяжелому течению любой болезни, в том числе и коронавируса”, — считает врач.

Именно поэтому, при первых проявлениях болезни, отмечает Игорь Гайдук, надо проводить диагностику и начинать раннее лечение.

“Если есть подозрение на коронавирус, то надо сразу проводить диагностику, а только потом — лечение. Сейчас наука так работает, что существует много вспомогательных препаратов и препаратов прямого действия. Ученые уже изобрели такие препараты, которые действуют непосредственно на вирус”, — рассказал Игорь Гайдук.

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Источник: УНН
Теги: раннее лечение коронавируса
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