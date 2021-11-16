В результате взрыва газа в нигерийском Лагосе погибли 5 человек, в том числе ребенок

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во вторник в результате взрыва газа в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии, погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Цитата

"Погибли четверо взрослых - трое мужчин и одна женщина - и 10-летний мальчик в результате инцидента", - сообщил представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Фаринлойе, добавив, что спасательная операция все еще продолжается.

Детали

Пожар возник после взрыва газового баллона в магазине в густонаселенном районе Мушин в Лагосе.

Причина взрыва пока не известна, но власти подозревают, что один из газовых баллонов взорвался в результате пожара рядом с газовым цехом.

Сообщается, что один из погибших - мотоциклист, который попал в сильный пожар, проезжая мимо места происшествия. В результате пожара были уничтожены три магазина, шесть домов и около 12 автомобилей.

Дополнение

Взрывы газа привычны в густонаселенных странах Африки, особенно в Лагосе, городе с населением более 14 миллионов человек. Один из последних произошел в октябре 2020 года, когда в результате взрыва на заправочной станции погибли восемь человек и были снесены многие дома.

Два месяца назад правительство штата Лагос создало команду для мониторинга торговых точек, где хранится газ в промышленных количествах, и проведения аудита безопасности в штате. На данный момент было обследовано 1 850 мест, из которых 15 были закрыты из-за несоответствия стандартам безопасности.