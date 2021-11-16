Пожар в частном доме престарелых в Днепре: там проживало 30 человек, из которых 23 лежачих больных

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В частный дом престарелых “Тепло любимых” в Днепре, где произошел пожар и погибли пять женщин, проживало 30 человек, из которых 23 лежачих больных. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

Денисова сообщила, что по ее поручению региональный представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Днепропетровской области Татьяна Кокшарова посетила частный дом престарелых “Тепло любых” в городе Днепр, где сегодня произошел пожар, в результате которого погибли пять женщин.

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“В доме проживало 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет, из которых 23 лежачих больных. Как было выяснено работником Секретариата Уполномоченного, на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки”, — написала Денисова.

Детали

По ее словам, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. Сейчас пациентов транспортируют в другое здание этого заведения, расположенное в городе Днепр.

“Хочу подчеркнуть, что в 2021 году работниками офиса Уполномоченного осуществлен 41 мониторинговый визит национального превентивного механизма в частные заведения разных типов. Из них — 29 в частные гериатрические пансионаты с целью мониторинга соблюдения прав лиц, которые там находятся. У 90% таких визитов было зафиксировано нарушение противопожарных норм”, — рассказала Денисова.

Она отметила, что в нарушении требований Правил пожарной безопасности Украины, в большинстве заведений на окнах установлены нераспашные решетки, двери помещений закрываются на замок, а ключи от них находятся у персонала, техническое обслуживание огнетушителей не осуществляется, противопожарная сигнализация — отсутствует.

“К сожалению, со времени трагического события, которое произошло в январе текущего года в аналогичном заведении Харькова, когда погибло 15 человек пожилого возраста, выводов не сделано”, — добавила омбудсмен.

Денисова обратилась к Министру социальной политики Украины Марине Лазебной и главам областных государственных администраций о необходимости обеспечения контроля за деятельностью указанных учреждений в соответствии с действующим законодательством.

Что было раньше

В Днепре в доме для пожилых людей произошел пожар, в результате чего погибли пять женщин. Администратора дома задержали.