В Институте Шалимова рассказали о хирургическом лечении избыточного веса

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Отсутствие эффекта от терапевтического лечения, прогрессирование сопутствующей патологии является показанием к хирургическому лечению пациентов с морбидным ожирением. Об этом сообщил научный сотрудник отдела торако-абдоминальной хирургии Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, доктор медицинских наук, профессор Андрей Лаврик, передает УНН со ссылкой на Институт.

Сообщается, что избыточный вес, особенно крайняя его степень — морбидное ожирение — это не только эстетическая проблема, а непосредственное негативное влияние на качество и состояние жизни.

Особую проблематику она приобретает в случае если имеет место сахарный диабет (метаболический синдром), что значительно ухудшает течение заболевания и может привести к весомым осложнениям.

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“В последние годы кардинально изменилась парадигма лечения пациентов с морбидным ожирением. Отсутствие эффекта от терапевтического лечения, прогрессирование сопутствующей патологии является показанием к хирургическому лечению, задачей которого является снижение массы тела больного, перестройка метаболических процессов и, как следствие, улучшение клинического состояния пациента, восстановление социальной и трудовой активности”, — рассказал Лаврик.

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Детали

По его словам, хирургия ожирения или бариатрическая (от слав baros — тяжесть и jatricke — лечить) хирургия, предполагает перестройку пищеварительного канала, и включает в себя несколько типов оперативных вмешательств:

мальабсорбтивные (в основе которых лежит — уменьшения всасывающей поверхности тонкой кишки и создание условий для неудовлетворительного переваривания пищи и неполного всасывания (мальабсорбции);

гастроограничивающие или гастрорестриктивые, что приводят к уменьшению объема желудка и, как следствие, ограничение количества потребляемой пищи;

комбинированные методы лечения больных морбидным ожирением, сочетающие в себе два первых метода — билиопанкреотическое шунтирование, проксимальное и дистальное шунтирование желудка, которые объединяют принципы ограничительных и мальабсорбтивних методик.

“Операции бариатрической хирургии впервые в Украине начали выполнять более 40 лет назад, именно в клиниках Института, что позволило накопить наибольший в Украине опыт хирургического лечения морбидного ожирения и сахарного диабета II типа, применяя на практике знания, которые наши специалисты получили в ведущих центрах Европы и США”, — сказал Лаврик.

Он отметил, что все операции (шунтирование желудка (Gastric bypass) в различных вариантах, билиопанкреатическое шунтирование (БПШ, SADI), продольная “Sleeve” (рукавная) резекция желудка, гастропликация (Sleeve-2) выполняются с применением современных миниинвазивных и эндоскопических технологий.

Дополнение

Правительство утвердило новые нормы питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха. В частности, теперь ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок.