НАПК заподозрило в конфликте интересов нардепа Лероса: будет разбираться через суд

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за прошедшую неделю составило и направило в суд 25 административных протоколов, в частности, в отношении внефракционного нардепа Гео Лероса из-за конфликта интересов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

Цитата

“8-12 ноября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило и направило в суд 25 административных протоколов”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 14 протоколов в отношении таких лиц:

Оксана Кривенко, бывшая Член Комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Проголосовала за премирование самой себя (2 протокола);

Ирина Гримак, председатель Львовского областного совета. Подписала распоряжение о премировании самой себя (2 протокола);

Василий Неборецкий, председатель Тульчинского районного совета. Установил сам себе размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов (2 протокола);

Сергей Ракута, председатель Александрийского районного совета. Премировал сам себя (2 протокола);

Борис Евмина, председатель Золотоношского районного совета. Премировал сам себя (2 протокола);

Гео Лерос, народный депутат. Подготовил и внес на рассмотрение Верховной Рады Украины депутатский запрос, в котором поднимался вопрос, что составляло его частный интерес, и не сообщил о конфликте интересов во время рассмотрения и голосования этого же запроса (3 протокола);

Мирослав Остапишин, бывший начальник Сватовского управления Главного управления ГНС в Луганской области. Принял налоговое уведомление-решение, составленное на основании акта камеральной проверки данных, задекларированных в налоговой отчетности юридического лица, с главным бухгалтером которого у него были внеслужебные отношения.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 8 административных протокола в отношении таких лиц:

Владимир Фурдыга, бывший начальник отдела Черновицкой областной государственной администрации;

Владимир Боярчук, бывший начальник Главного управления Госгеокадастра в Волынской области;

Екатерина Иванякова (Яременко), бывший следователь следственного отдела Шишацкого отделения полиции Миргородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области;

Лилия Гордова, начальник отдела Бобринецкой районной государственной администрации;

Орест Стяжкин, бывший следователь следственного отдела Житомирского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области;

Игорь Шарлай, бывший следователь Главного управления Национальной полиции в Херсонской области;

Николай Ганжа, прокурор Іванково-Чорнобайского отдела Броварской местной прокуратуры Киевской области;

Станислав Пец, бывший следователь Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

“Также по признакам несвоевременной подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлен админпротокол в отношении Олега Березина, заместителя директора департамента — начальник отдела Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку”, — отмечается в сообщении.

За нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии составлено и направлено в суд два протокола:

Елена Челебадзе, ФЛП (вкладчик политической партии “Бджола”);

Кирилл Жуков, ФЛП (вкладчик политической партии “Слуга народа”).

Дополнения

12 ноябрю Гео Леросу вручили новое подозрение. Как стало известно, в этот раз подозрениевручили по делу из-за невыполнение решения суда, который обязал нардепа опровергнуть пост в Facebook с критикой брата главы Офиса Президента Дениса Ермака.

А 11 ноября Леросу вручили подозрение за неприличный жест, который он показал во время выступления с трибуны Верховной Рады, 4 ноября.